Danke, Martin: Alles, was Kirche ausmacht

„Danke, Martin!“, heißt es vom 1. bis 3. September in Osterode. Der Kirchenkreis Harzer Land feiert sein Luther-Happening, das am Freitag in der Stadthalle beginnt, am Samstag mit dem Markt der Möglichkeiten in der Innenstadt fortgesetzt wird und am Sonntag mit einem großen Festgottesdienst auf dem...