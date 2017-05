Einbrecher klauen Tresor

Osterode Unbekannte sind am Sonntag zwischen 8 und 18.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Hauptstraße im Osteroder Stadtteil Freiheit eingebrochen. Sie brachen die Haustür auf und klauten aus dem Inneren einen Tresorwürfel samt Inhalt von mehreren Tausend Euro. „Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der recht schwere Safe am helllichten Tag aus dem Haus getragen und vermutlich mit einem Auto abtransportiert“, teilt die Polizei mit.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung des Einbruchs beitragen können, werden von der Northeimer Polizei entgegen genommen.