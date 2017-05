Reise durch die Welt der Musik

Der „Bi-Ba-Butzemann“, der schon vor rund 200 Jahren in einem Kinderlied durch die Häuser tanzte, tat dies jetzt auch im Saal des Dorfgemeinschaftshauses in Marke. Um das mitzuerleben, hatten dort 90 Mädchen und Jungen des Kindergartens und der Grundschule am Sösetal...