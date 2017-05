Osterode Der 85-jährige Geschädigte aus Osterode hatte sein Fahrzeug am Samstag gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz der Schachtruppvilla abgestellt. Ein Zeuge beobachtete, wie eine 79-jährige Verkehrsteilnehmerin vorwärts in eine Parklücke fuhr. Dabei streifte sie den ordnungsgemäß geparkt abgestellten Opel des Geschädigten und verursachte einen Schaden in Höhe von 700 Euro. Eine Schadensregulierung hatte die Frau nicht eingeleitet.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder