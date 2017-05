Osterode Ein 37-Jähriger hat am frühen Sonntagmorgen in seiner Wohnung in der Hördener Breite randaliert und die hinzu gerufenen Polizisten angegriffen, leicht verletzt und bedroht. Er konnte erst mit Hilfe von Medikamenten beruhigt werden. Laut Polizei habe er unter dem Einfluss von Drogen gestanden und sei in die Psychiatrie Göttingen gebracht worden.

