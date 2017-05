Verregneter Start, aber gutes Ende

Es war, wie so oft, auch diesmal wieder eine Zitterpartie für die Veranstalter und Standbetreiber: Wenn die „3 freundlichen Tage“ freitags starten, ist es mit dem Wetter meist nicht weit her. So war der erste Festabend ernüchternd, das Publikum drängte sich vor der Hauptbühne unter die Dächer der...