3 Freundliche starten heute

Jörg Wehmeyer und sein Bruder Michael laden von heute an zu den „3 freundlichen Tage“ in Osterode ein. Das Stadtfest startet mit der Eröffnung an der Showbühne auf dem Kornmarkt um 16 Uhr. Ab 16.30 Uhr treten As Good As New (Rock Covers) auf, gefolgt von der...