Wohnungsbrand in der Gartenstraße

Osterode In der Nacht zum Mittwoch rückte die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand in der Gartenstraße aus. Nachbarn eines Mehrfamilienhauses wurden durch den Lärm eines piependen Rauchmelders geweckt und alarmierten die Feuerwehr. Nach Aufbruch der Wohnungstür ging der Angriffstrupp in die Wohnung vor und fand dort die Person auf, ein offenes Feuer konnte nicht erkannt werden. Nach Rettung der Person und Übergabe an den Rettungsdienst wurde auch der Grund der starken Verrauchung lokalisiert: Angebranntes Essen. Außer Belüftungsmaßnahmen waren keine weiteren Maßnahmen durch die Feuerwehr nötig, die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben und die Person einem Krankenhaus zugeführt.

