In Doppelhaus eingebrochen

Osterode In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen Unbekannte in eine Doppelhaushälfte Am Hellenberg ein. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume sowie die Schränke nach Diebesgut und stahlen etwa 1 300 Euro Bargeld sowie Schmuck und Uhren. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 05522/5080 zu melden.