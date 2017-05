Jugendliche greifen Mann an

Osterode Durch einen Angriff schwer verletzt wurde am Samstag gegen 0.45 Uhr ein 46-Jähriger in der Dörgestraße. Zeugen hatten beobachtet, wie mehrere Jugendliche auf das am Boden liegende Opfer eintraten. Der Mann wurde ins Klinikum gebracht. Die Täter flüchteten in Richtung Innenstadt. Hinweise an die...