Berichtet aus dem Leben einer Nonne

Der FÖV Dorfgeschichte und Brauchtum hatte in das Hus in Dieke in Schwiegershausen zu einem Erzählabend mit Sabina Mitschke eingeladen, und 17 Teilnehmer fanden sich ein. Mitschke erzählte aus ihrem Leben. Sie ist im Alter von 23 Jahren bei den Vinzentinerinnen in Hildesheim beigetreten. Dort hat...