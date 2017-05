Biochemischer Verein tagt

Osterode Der nächste Stammtisch des Biochemischen Vereins Clausthal-Zellerfeld ist in Osterode am Montag, 15. Mai, 18.30 Uhr, in der Rats-Apotheke Martin-Luther-Platz 9, in Osterode. Thema diesmal ist „Die Ergänzungsmittel 13, 14 und 15“. Gäste willkommen.