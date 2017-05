Im Notfall: Sirenenalarm für Feuerwehr

Osterode Digitale Alarmierung wird am Wochenende geändert.

Ein ungewohnter Sirenenalarm könnte am Wochenende in den Städten und Gemeinden des Altkreises Osterode zu hören sein. Die Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehren erfolgt im Bedarfsfall mittels Sirene – anstatt, wie sonst üblich und für die Öffentlichkeit lautlos, per Meldeempfänger. Grund ist die Netzumstellung der digitalen Alarmierung im Bereich des Altkreises Osterode vom 12. Mai bis 14. Mai.

„Wir nutzen die Sirenen an diesem Wochenende behelfsmäßig, um eine verlässliche Alarmierung der Feuerwehren im Einsatzfall zu gewährleisten. Wie der sogenannte stille Alarm per Meldeempfänger ist auch die Alarmierung per Sirene ein bewährtes Instrument. Er wird deshalb für die Zeit der technischen Umstellung genutzt“, erläutert Kreisrätin Marlies Dornieden. Sobald die Netzumstellung vollzogen ist, wird wieder der Meldeempfänger für alle Einsatzkräfte genutzt. Foto: dpa