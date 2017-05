Osterode Einen Geisterfahrer stoppte die Polizei am Mittwoch gegen 4.30 Uhr auf der B 243. Der Lkw-Fahrer fuhr Richtung Herzberg, schwenkte am Ende der Baustelle Osterode-Mitte jedoch nicht zurück auf die Richtungsfahrbahn, sondern fuhr auf der Gegenfahrbahn weiter. Am Parkplatz Aschenhütte wendete er und fuhr wieder Richtung Osterode.

