Osterode Der 18-jährige Actionfilm-Begeisterte hatte ausprobieren wollen, was passiert, wenn er sein Leichtkraftrad in die Tiefe stürzt.

Mann schubst Krad 80 Meter tief in Steinbruch

Eine gute Idee war es sicherlich nicht, die der 18-jährige Actionfilm-Begeisterte aus Osterode in die Tat umsetzte. Er hatte nach eigenen Angaben einmal ausprobieren wollen, was passiert, wenn er sein Leichtkraftrad in die Tiefe stürzt. Eine spektakuläre Explosion gab es nicht, obwohl das Moped 80 Meter tief fiel und demoliert auf den Felsen im Gipssteinbruch Osterode liegenblieb.

Für die Polizei handelt es sich in der Sache nicht um ein Experiment, sondern um eine illegale Entsorgung. Und das kann dem jungen Mann teuer zu stehen kommen. Auf ihn kommt das Bußgeld für die Ordnungswidrigkeit zu und möglicherweise die Bergungskosten durch das THW. Mitarbeiter mussten sich abseilen, um das Krad zu bergen und es als Totalschaden an den Halter zu übergeben. mp