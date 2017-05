Unbekannter bricht in Kellerräume ein

Lasfelde In der Nacht zum vergangenen Samstag, 6. Mai, wurde in einem Mehrfamilienhaus in Lasfelde An der Bahn in mehrere Kellerräume eingebrochen. Dabei erlangte der Unbekannte diverses Werkzeug und einen Pullover. Der Gesamtschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sachdienliche...