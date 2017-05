Busfahrt ins Rosarium

Osterode Die nächste Busfahrt führt den Bürger-Club Osterode am 31. Mai in das Rosarium in Sangerhausen. Entdecken kann man dort im Rahmen eines abwechslungsreichen Tagesausflugs die weltgrößte Rosensammlung. Geschulte Rosariumführer begleiten die Teilnehmer durch die bedeutendste und weltgrößte...