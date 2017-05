Erste Hilfe am Kind

Das Deutsche Rote Kreuz im Kreisverband Osterode veranstaltet eine Ausbildung in Erster Hilfe am Kind über acht Stunden durch, und zwar am Freitag, 12. Mai, in der Zeit von 17.30 bis 20.30 Uhr und am Samstag, 13. Mai, von 9 bis 14 Uhr. Veranstaltungsort des Angebots...