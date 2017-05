Führung durch die Altstadt

Osterode Die Touristinformation Osterode am Harz bietet am Dienstag, 9. Mai, eine Führung durch die historische Altstadt an. Um 11 Uhr können sich Interessenten Sehenswürdigkeiten Osterodes zeigen lassen und dabei viel Wissenswertes und Unterhaltsames über die Bürger der Stadt und ihr Leben in den...