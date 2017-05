Deutscher Fundraising-Preis geht an Osteroder Schülerinnen

Fünf Schülerinnen des TR-Gymnasiums in Osterode verlieh der Deutsche Fundraising Verband den zweiten Platz bei seiner diesjährigen Preisverleihung. In der Kategorie „Kleines Budget, große Wirkung“ wurden sie mit dem ersten Platz ausgezeichnet.

Prämiert wurden sie am Donnerstagabend für eine Spendenwette mit Osterodes Bürgermeister Klaus Becker, dank der sie innerhalb von dreieinhalb Monaten mehr als 25 000 Euro für die medizinische Hilfsorganisation German Doctors sammelten. Die Jury habe das Projekt ausgewählt, weil sich hier junge Leute mit einer lokalen Kampagne ein klares Spendenziel für ein Anliegen in der Ferne unter geschickter Einbindung lokaler Prominenz gesetzt hatten, heißt es vonseiten des Verbands. „Dabei zeigten sie, dass sich mit geringem Geldeinsatz und viel persönlichem Engagement auch in kleinem Umfeld Großes erreichen lässt“, erläutert Christoph Müllerleile, Leiter der Jury, die Entscheidung.

„Dass wir diese Auszeichnung heute bekommen, ist der krönende Abschluss.“ Danilo Altmann, Lehrer, über die Preisverleihung an die Schülerinnen

Eiskaltes Bad im Januar

Die Idee zur Spendenaktion „Osterode mit Herz“: Von September bis Weihnachten 2016 wollten Sidney Blume, Leonie Merten, Emely Merten, Malin Stange und Carolin Pilz von jedem Bürger ihrer Stadt einen Euro für die German Doctors sammeln. Das macht laut Zensus 22 130 Euro. Der Bürgermeister hielt dagegen und bot als Wetteinsatz, im Januar ein eiskaltes Bad im Freibad zu nehmen. Die Wette löste er im Januar unter dem Beifall zahlreicher Bürger und in Anwesenheit vieler Medienvertreter ein.

Die Verbindung der Schülerinnen zu den German Doctors entstand durch einen Vortrag des Osteroder Arztes Dr. Cord Welling über seinen Einsatz, der ihn von Ende März bis Anfang Mai 2016 in Bangladeschs zweitgrößte Stadt Chittagong führte, um dort Menschen medizinisch zu versorgen.

Die Schülerinnen, die tatkräftig von ihren Eltern und ihrem Lehrer, Danilo Altmann, unterstützt wurden, freuen sich sehr über die Würdigung: „Die Spendenwette hat uns viel Arbeit, aber auch viel Freude bereitet. Dass wir diese Auszeichnung heute bekommen, ist der krönende Abschluss. Wir hoffen, dass dadurch noch mehr Menschen von den German Doctors erfahren und die Arbeit der ehrenamtlichen Ärzte unterstützen.“

Zum 19. Mal Preis verliehen

Mit dem Preis würdigt der Verband zum 19. Mal besondere Leistungen in der Spendenwerbung. Die Aktion „Osterode mit Herz“ war eine von knapp 40 Einreichungen. Den ersten Platz in der Gesamtwertung bekam der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND). Die Jury setzt sich aus Experten des Verbandes aus dem Agenturbereich, der Forschung und Non-Profit-Organisationen zusammen.

Jedem Menschen sollte das Recht auf medizinische Versorgung zustehen. Für diese Vision setzt sich der Verein German Doctors seit 1983 ein. Der Verein mit Sitz in Bonn entsendet pro Jahr etwa 300 unentgeltlich arbeitende Ärzte zu Hilfseinsätzen in derzeit sieben feste Projekte in Indien, auf den Philippinen, in Bangladesch, Kenia und Sierra Leone. Seit der Vereinsgründung waren die German Doctors bei mehr als 7 000 Hilfseinsätzen. Dabei nahmen sie schätzungsweise zwölf Millionen kostenlose Behandlungen vor.