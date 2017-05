Maskierter überfällt Osteroder Tankstelle

Ein maskierter Täter hat am Sonntagabend eine Tankstelle an der Waldstraße überfallen. Nach Angaben der Polizei erbeutete er mehrere Hundert Euro Bargeld.

Gegen 18.50 Uhr betrat er Polizeiangaben zufolge die Tankstelle. „Mit einem Messer bedrohte er den allein anwesenden 31 Jahre alten Angestellten“, teilte ein Sprecher mit. In akzentfreiem Deutsch habe er den Angestellten aufgefordert, Bargeld aus der Kasse in eine Plastiktüte zu legen. Dann flüchtete er über die Waldstraße in Richtung Fuchshaller Weg. „Hier verliert sich bislang seine Spur“, so die Polizei, die den Täter als 1,70 bis 1,75 Meter groß und von normaler Statur beschreibt. Bekleidet soll er mit einer schwarzen Jacke und einer dunklen Hose gewesen sein. Er trug eine Maske, ähnlich einer dünnen Sturmhaube, und darüber eine schwarze Wollmütze, die er tief in die Stirn gerollt hatte.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05522/5080. ne