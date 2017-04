E-Bike aus Keller gestohlen

Osterode Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein E-Bike der Marke Rixe im Wert von 2 000 aus einem Keller in der Straße In der Bucht gestohlen. Der Keller war verschlossen, der Besitzer stellte am Morgen fest, dass die Tür gewaltsam geöffnet wurde, teilte die Polizei mit. Die Polizei...