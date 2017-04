Rat der Stadt Osterode tagt

Osterode Zur Sitzung des Rates der Stadt Osterode wird am Donnerstag um 16 Uhr in den Ratssaal eingeladen. Beraten wird unter anderem ein Antrag der CDU-Ratsfraktion zur Stellvertreterregelung in den Ausschüssen. Es wird ein Vortrag zum Senegal-Projekt des TRG geben. Erfolgen soll der Satzungsbeschluss über...