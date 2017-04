Osterode Ein unbekannter Täter ist in der Nacht zum Sonntag in ein Wohnhaus am Kaiserteich eingebrochen. Er öffnete gewaltsam ein Fenster an der Rückseite des Hauses. Im Inneren verschaffte er sich Zugang in die Wohnung, wo er Räume und Behältnisse durchsuchte. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1 000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder