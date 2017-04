Vortrag zu Versicherungen

Osterode Am Donnerstag, dem 27. April, von 15 bis 17 Uhr hält Manfred de Frutos von der Generali Versicherung im Stadtteiltreff „Westlich Röddenberg“, Stettiner Str. 52 in Osterode einen Vortrag zum Thema „Versicherungen“. Er informiert über versicherungsrechtliche Aspekte in Bezug auf Einbrüche, darüber,...