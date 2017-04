Biker starten in die Saison

Der Motorradstammtisch Lerbach lädt am Samstag, dem 22. April, zur mittlerweile 24. Ausfahrt und zur Saisoneröffnung 2017 ein. Treffen ist um 9 Uhr in Lerbach am Hotel Sauerbrey. Die Ausfahrt beginnt um 9.30 Uhr. Um 10.30 Uhr finden sich die Teilnehmerinnen und...