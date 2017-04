Sprayer hinterlässt Schriftzug

Hinweise Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Sachbeschädigung geben können, die zwischen dem 3. und 10. April in der Krebecker Landstraße in Osterode begangen wurde. Laut Polizei wurde ein Pumpwerksgebäude in der Krebecker Landstraße von unbekannten Tätern mit Graffiti besprüht. Es wurde mit blauer Farbe der Schriftzug „Pepe“ und zudem mehrere sogenannte Tags aufgesprüht. Die Stadt Osterode hat Anzeige erstattet.

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 05522/5080 entgegen. Foto: Polizei