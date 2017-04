Wieder Einbruch in Waschkeller

Osterode Zwei Geldautomaten für Waschmaschinen im Keller eines Mehrfamilienhauses in Osterode haben Unbekannte am Ostermontag aufgebrochen. Tatzeitraum für den Einbruch in den Waschkeller des Hauses an der Auenstraße ist zwischen 15.10 bis 17.45 Uhr, wie die Polizei erst am Dienstag mitteilte.

Die Täter hätten Münzgeld entwendet und etwa 400 Euro Schaden verursacht. Erst im März waren in Osterode Münzautomaten im Waschraum einer Wohnanlage an der Krankenhausgasse geplündert worden.

Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter Telefon 05522/5080 entgegen. ku