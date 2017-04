Osterode Zwei Kinder wurden am Ostermontag bei einem Unfall in der Seesener Straße leicht verletzt. Ein 53-Jähriger aus Braunschweig fuhr mit seinem Auto an der Unterführung auf das verkehrsbedingt haltende Auto eines 50-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß wurden die zwei auf der Rücksitzbank sitzenden Kinder verletzt.

