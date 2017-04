Im Jobcenter in Osterode wird umgezogen

Nach der organisatorischen Neuaufstellung der Kreisverwaltung stehen in einigen Bereichen noch Umzüge an. Im Jobcenter des Standorts Osterode wird daher für die Zeit vom 24. bis 28. April ein Notfalldienst eingerichtet. Das teilte die Kreisverwaltung Göttingen jetzt mit.

Im Januar 2017 erfolgten bereits die Aufgabenübergänge und Personalumzüge aus den Sozialämtern der meisten Städte und Gemeinden in das Jobcenter des Landkreises Göttingen, Standort Osterode.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises Göttingen aus dem Sozialbereich der Stadt Osterode stehen ab dem 2. Mai für die Aufgabenwahrnehmung Arbeitslosengeld II (SGB II), Sozialhilfe (SGB XII) und im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) im Jobcenter Standort Osterode, Gipsmühlenweg 2-4, zur Verfügung.

Um die Einzüge in das Jobcenter zu ermöglichen, sind hier hausintern verschiedene Umzüge erforderlich. Diese Umzüge finden in der Zeit vom 24. bis 28. April statt. In dieser Zeit sind die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner im Sozialbereich der Stadt Osterode und dem Jobcenter sowie der Leistungssachbearbeitung SGB XII/AsylbLG nicht erreichbar. Für diesen Zeitraum wird der Notfalldienst im Jobcenter Standort Osterode, Gipsmühlenweg 2-4, eingerichtet.