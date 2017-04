Hier brennen die Osterfeuer

Osterode Der Winter soll natürlich auch in der Region Osterode endgültig vertrieben werden. Wo, das lesen Sie in unserer praktischen Übersicht.

Es brennt wieder auf den Weiden, Grünflächen und Anhöhen – die Osterfeuer werden an diesem Wochenende auch im Altkreis Osterode entzündet, entweder am Samstag oder am Sonntag, meistens nach Einbruch der Dunkelheit.

Dann treffen sich wieder Familie und Freunde am großen Feuer, um gemeinsam gemütliche Stunden zu verbringen.

Foto: Günther Koch

Osterfeuer haben eine lange Tradition. Sie vertreiben den Winter und schützen die Saat von bösen Geistern. Die Feuer sollten außerdem Fruchtbarkeit, Wachstum und Ernte der Bauern sichern.

Bis das Osterfeuer so richtig brennt, dauert es ja ein Weilchen. Bis dahin sorgt das Schwarzmachen für einen besonderen Zauber: Den Gästen wird mit vom Russ gefärbten Händen das Gesicht geschwärzt. Das soll Glück bringen und macht besonders Kindern Spaß.

Ob die Gäste der Osterfeuer im Altkreis Osterode schwarz gemacht werden, bleibt abzuwarten – in jedem Fall bieten die Feuer von Bad Grund bis Zorge eine gute Gelegenheit für gesellige Stunden mit Freunden und Familie. kw