Jugendwehr startet Spendenlauf

Osterode Die Jugendfeuerwehr Lasfelde richtet am Samstag, 27. Mai, einen Spendenlauf aus. Das ersprintete Geld wird diesmal dem Verein „Paulinchen e. v. – Initiative für brandverletzte Kinder“ überreicht. Wer mit durchstarten möchte, sollte sich ab 14 Uhr am Feuerwehrhaus in Lasfelde einfinden. Von dort aus...