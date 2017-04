72 Jahre danach: ein Gedenkprojekt

Am 11. April 2017 jährt sich der Tag der Befreiung des KZ Mittelbau-Dora zum 72. Mal. Aus diesem Anlass hat der Verein Jugend für Dora e.V. in der Nacht zum 10. April 2017 das öffentliche Gedenkprojekt „72 Jahre danach“ in Nordhausen sowie in Osterode und Bad Lauterberg – beides Orte von...