Osterode Am Freitag, dem 5. Mai, findet von 18 Uhr bis 21 Uhr eine Tafelmusik in der St. Jacobi Schlosskirche in Osterode statt. Die allseits beliebte Veranstaltung wird nach 2015 nun zum zweiten Mal in der Schlosskirche durchgeführt. Im Zuge der Feierlichkeiten zum Jubiläum 800 Jahre Schlosskirche Osterode...