Verpflichtung statt nur Hobby

„Es ist nicht selbstverständlich, sich in diesem Maß für die Gesellschaft einzusetzen“, stellte Bürgermeister Klaus Becker fest. Bei einer Feierstunde im Ratssaal ehrte die Stadt Osterode elf junge Männer und eine Frau, die in diesem Jahr von den Jugendfeuerwehren in die Einsatzabteilungen von...