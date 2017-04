Kein Rückzug aus der Fläche

„Filialen sind unser Rückgrat für Wachstum“: Dieses klare Bekenntnis zur Region und zu den Harzfilialen formulierte Bernd Korte, Niederlassungsleiter der Commerzbank in Göttingen, im Beisein der Filialdirektoren Michael Borchers (Herzberg) und Guido Böning (Osterode) in der Osteroder Filiale Am...