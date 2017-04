Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht

Osterode In der Zeit vom 27. bis 31. März kam es in der Straße Krumme Wanne in Osterode zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein ordnungsgemäß geparkter Pkw beschädigt wurde. Der Unfallverursacher flüchtete hierbei, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die...