Überfall auf Tanke, Täter ist flüchtig

Osterode Am Samstagabend gegen 21.10 Uhr wurde die Tankstelle in der Waldstraße überfallen: Ein ca. 170 cm großer maskierter Mann, bekleidet mit schwarzer Lederjacke, blauen Jeans, Mütze und schwarzem Schal verlangte, mit einem Messer drohend, nach Bargeld. Dann flüchtete er zu Fuß in Richtung Innenstadt....