Mobilität auf dem Land: Schnelle Lösungen sind nicht in Sicht

Ideen gibt es einige, doch schnelle Lösungen sind nicht zu erwarten. So lautete der etwas ernüchternde Grundtenor der Podiumsdiskussion „Wie geht die Reise wohin? Zukunft von Landleben und Mobilität“, die der Ortsverband Altkreis Osterode der Grünen in der Stadthalle veranstaltete. „Wie können wir den ländlichen Raum nach der Landkreisfusion stärker in den Fokus nehmen und wie lebt es sich in Zukunft auf...