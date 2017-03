Hartmann hat keine Doppelfunktion mehr

Ditmar Hartmann, Geschäftsführer der Harz-Weser-Werkstätten (HWW) und Geschäftsführer der Heilpädagogischen Einrichtung der Lebenshilfe Osterode (HEL), wird zum Jahresende sein Amt bei der HEL niederlegen. In einem Gespräch mit dem HarzKurier erläuterten er und Ulrike-Marie Willeweit, Vorsitzende des Harz-Weser-Verwaltungsrates, in der Zentralverwaltung in Osterode die Hintergründe. ...