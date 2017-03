Tour auf den Brocken gegen Polio

Gemeinsam auf den Brocken, auf eine Tour gegen Polio: Das hat sich der Rotary Club Clausthal-Zellerfeld im Rahmen der Rotary-Kampagne „End polio now“ vorgenommen und lädt alle Interessierten dazu ein. Termin ist Samstag, der 6. Mai. Die Tour auf den Brocken startet in Osterode um 8 Uhr an der Bleichestelle, um 9.15 Uhr am Parkplatz Entensumpf (Clausthal-Zellerfeld) und in Altenau um 11.45 Uhr. Erste Zusammenkunft ist am Torfhaus um 12 Uhr. Wer will, kann wandern oder mit dem Rad fahren.

Auf die Teilnehmer warten Verpflegungsstationen mit Erfrischungsgetränken. „Die Tour soll ein Gruppenerlebnis bei möglichst gleichzeitiger Zielankunft auf dem Brocken sein. Es geht nicht darum, dass jemand Erster ist“, erklärt Martin Hoff aus Lerbach vom Rotary Club.

Wem die Wanderung oder das Radeln zu anstrengend ist, kann auch mit dem Zug fahren. Bei Anmeldung kümmert sich der Rotary Club um die Fahrkarten und die Platzreservierungen. Bei entsprechender Resonanz kann auch ein Sonderzug organisiert werden. Einstieg gegen Mittag ist in Wernigerode, dann Drei Annen Hohne und Schierke. Ankunft auf dem Brocken ist bis 13.30 Uhr vorgesehen, im Goethesaal wartet ein rustikales Buffet. mp