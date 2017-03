„Wir haben Probleme mit Lehre des Islam, nicht mit den Menschen“

Koptisch-orthodoxe Christen feiern in der koptisch-orthodoxen St. Markus-Kathedrale in Kairo (Ägypten) eine Weihnachtsmesse.

In Bad Grund haben die koptisch-orthodoxen Christen bereits eine Kirche erworben, nun soll in der ehemaligen Grundschule eine koptische Akademie, ein Internat zur Vorbereitung auf ein Studium in Deutschland, hinzukommen (wir berichteten). Der Stadtrat stimmte in der vergangenen Woche für den Verkauf, jüngst erläuterte Bischof Anba Damian im Rahmen der Vorträge zur Ausstellung „Religramme“ in Osterode, wer denn die neuen Nachbarn eigentlich sind.

Kopten bedeute übersetzt nichts anderes als Ägypter, leitete der Bischof ein, sie seien die Christen am Nil, die auf den Evangelisten Markus zurückgehen, und sie seien eine Märtyrerkirche. Bis der Islam entstand, stellte die koptisch-orthodoxe Kirche die Mehrheit in Ägypten, führte Damian weiter aus, im Jahr 1000 lebten dort noch etwa 50 Prozent Christen, heute seien sie eine Minderheit – eine verfolgte.

Es sei ein „Weltwunder“, dass überhaupt noch Christen dort leben, meinte Bischof Anba, die Kopten seien in Ägypten und der arabischen Welt Menschen zweiter Klasse, Gewalt gegen Anhänger seiner Kirche werde von der Regierung oft nicht geahndet. „Die Situation für die Kopten ist ernst“, machte er deutlich, es sei an der Zeit, dass auch für sie die Menschenrechte gelten.

Immer wieder Anschläge

Tatsächlich nahmen Anfeindungen nach der Revolution im Jahr 2011 deutlich zu, noch mehr nach dem Sturz von Präsident Mursi, für den die Christen von islamischer Seite verantwortlich gemacht wurden. Immer wieder kommt es zu Anschlägen, zuletzt im Dezember 2016 in der Kirche St. Peter und Paul in Kairo, bei dem knapp 30 Menschen getötet und noch mehr verletzt wurden.

Wenn die Bundeskanzlerin dann behauptet, den koptischen Christen in Ägypten gehe es gut, sei das erstens falsch, so der Bischof, und mache zweitens jenen Angst, die als Flüchtlinge nach Deutschland kamen und nun ihre Abschiebung befürchten. Durch die Flüchtlinge sei die Zahl der in Deutschland lebenden Kopten von 6 000 auf 12 000 gestiegen, erläuterte Anba Damian.

Da er nun einmal nicht am Nil, sondern an der Weser lebe, versuche er von hier aus zu helfen. Die Kopten in Deutschland haben viele Partnerschaften aufgebaut und Hilfsgüter nach Ägypten geliefert. Doch auch die Flüchtlinge hier bieten seiner Meinung nach eine Chance für alle christlichen Kirchen, zu missionieren. Nicht zwanghaft, aber zumindest, indem sie über ihren Glauben sprechen und erzählen, warum sie Christen sind. „Wenn wir es nicht tun, tun es die Zeugen Jehovas“, sagte er.

Konvertiten sind heikles Thema

Die Zahl der Konvertiten vom Islam zum Christentum sei hoch, allerdings sei das ein heikles Thema, auf das er nur sehr knapp eingehen wollte. Auf der einen Seite versprechen sich manche Konvertiten dadurch bessere Chancen im Asylverfahren, auf der anderen sei es für viele durchaus gefährlich, da gerade die Kopten muslimischer Herkunft besonders gefährdet sind. Als es in der Diskussion wieder um das Verhältnis der Kopten zum Islam ging, machte Bischof Damian deutlich: „Wir haben Probleme mit der Lehre des Islam, nicht mit den Menschen.“

Die Nächstenliebe und die christlichen Werte würden alle christlichen Kirchen einen, auch wenn die koptisch-orthodoxe sich durch ihren eigenen Papst, den Gottesdienst in Arabisch und nicht zuletzt durch Bischof Damians Erscheinungsbild durchaus von den anderen unterscheidet.