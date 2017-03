Kunsthandwerk in Osterode

Unter dem Motto „Frühlingsboten“ belebt eine Gruppe von Kunsthandwerkern aus Südniedersachsen einen aktuellen Leerstand in der Johannistorstr. 8, in Osterode. In der „Galerie auf Zeit“ zeigen sie vom 24. März bis 15. April einen Querschnitt durch ihr Repertoire aus Filz, Keramik, Leder,...