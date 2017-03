In Lerbach reiht sich Loch an Loch

Für den Lerbacher Ortsbürgermeister Frank Koch ist es nicht nachvollziehbar: Mehrfach hat er sich schon zu Wort gemeldet und die Straßenschäden an der Kreisstraße 26 durch den Osteroder Ortsteil Lerbach kritisiert. Passiert ist bislang nichts. Tatsächlich sind zwei kurze Teilstücke der Strecke, einmal am Fitnessstudio und einmal an der Kirche, derart zerfahren, dass mit zehn Stundenkilometern nur noch...