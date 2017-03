Osterode Ein Unbekannter ist am Mittwochmorgen in eine Wohnung in der Dörgestraße eingebrochen. Er klaute ein iPad, ein Tablet, ein Smartphone, Ausweispapiere und Bargeld. Im Rahmen der Ermittlungen nahm die Polizei einen 21-Jährigen aus Bad Grund fest, musste ihn jedoch aufgrund mangelnder Haftgründe wieder laufen lassen.

