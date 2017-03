Termin zur Kistenabgabe

Schwiegershausen Die IG-Streuobst Schwiegershausen bietet am Freitag dem 24. März, in der Zeit von 16 bis 17 Uhr einen Termin zur Rückgabe von leeren Apfelsaftkisten an. Natürlich kann an diesem Termin auch neuer Saft gekauft werden. Die Annahme findet wie gehabt auf dem Hof von Helmut Waldmann, Sportplatzweg 4 in...