Kostenlose Beratungen

Osterode Am Montag, dem 27. März, führt die Schuldnerberatung Neustart e.V., Baumhofstraße 116 in Osterode von 16 bis 18 Uhr eine Sprechstunde zum Thema jung und Schulden durch. Die Schuldnerberatung Neustart e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, so dass die Beratung und...