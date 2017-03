Die WRG informiert Unternehmen

Am 21. März um 18 Uhr sind Unternehmer in den Veranstaltungsraum der Wirtschaftsregion Göttingen (WRG), Aegidienstraße 8, in Osterode eingeladen. Es sind mehrere Impulsvorträge geplant: „Energieeffizienz für Unternehmen, das spannende Förderszenario“ mit Doreen...