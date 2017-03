Osterode Opfer eines Diebes wurde eine 82-Jährige am Sonntagnachmittag in der Unteren Neustadt von Osterode. Gegen 16.45 Uhr näherte sich ein Unbekannter der Frau von hinten, entnahm aus ihrem Rollator eine Damenhandtasche und entfernte sich schnell vom Tatort. Zeugenhinweise an die Polizei in Osterode unter Telefon 05522/5080. rtl

