Vermeintliche Bombe entpuppt sich als Geocache

Am Montagvormittag meldetet sich ein besorgter Bürger bei der Polizei und teilte mit, dass er einen merkwürdigen Gegenstand in einem Waldstück gefunden habe, bei dem es sich möglicherweise um eine Bombe handeln könnte. Die Polizei verständigte daraufhin das Bombenräumkommando in Hannover.

Nachdem die Polizei den Gegenstand jedoch genauer inspiziert hatte, stellte sich heraus, dass es sich hierbei um einen sogenannten Geocache handelt, ein kleiner Schatz, der beim Geocaching versteckt wird und nur anhand von GPS-Koordinaten gefunden werden kann. Das Bombenräumkommando musste nicht mehr anrücken.

„Um den Geo-Jägern nicht den Spaß zu verderben, wurde der Gegenstand wieder an seinen Ort gelegt. Die Koordinaten haben die Beamten leider total vergessen“, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung.